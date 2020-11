Es erinnert an eine Dokumentation über einen lang zurückliegenden Krieg. Ein älterer Mann erzählt von den harten Zeiten früher. Wobei früher das Jahr 2020 ist. Der Erzähler berichtet von der Corona-Pandemie. Damals sei es besonders auf die junge Generation angekommen. Deshalb habe man das getan, was nötig gewesen sei. Nämlich nichts. Mit der Videokampagne fordert die Bundesregierung zum Durchhalten in der Corona-Pandemie auf. Regierungssprecher Steffen Seibert verbreitete es persönlich auf Twitter. Die Kampagne stieß durchaus auf gemischte Reaktionen. Auf Twitter gab es neben Lob auch viel Kritik. Geldverschwendung für schlechte Videos meint der eine, nicht ernstzunehmen der andere. Faulheit sei nicht die Lösung, schreibt ein anderer User. Das Video hat eine klare Botschaft. Seid heldenhaft, haltet euch an die Maßnahmen und bleibt zu Hause. Ob das Video sein Ziel erreicht, bleibt abzuwarten. Für reichlich Gesprächsstoff, sorgt es aber jetzt schon.

