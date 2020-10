An Land, außerhalb des Wasser, bewegen sich Meeresschildkröten langsam und schwerfällig. Ein verletztlicher Moment. Noch gefährdeter aber sind ihre Eier, die sie zwar im Sand verbuddeln, die vielerorts aber von Wilderern ausgegraben und mitgenommen werden, um damit Handel zu treiben - oft von Tür zu Tür. Ein Faules Ei - ein GPS-Sender in Form eines Eis - soll nun Abhilfe schaffen. Biologin Helen Pheasey von der Universtität Kent erklärt den Zweck: "Einige Schildkrötenarten legen im Schnitt 120 Eier in ein Gelege ab. Wir legen hier also ein Senderei in die Mitte, so versteckt wie möglich. Normalerweise nehmen die Wilderer das gesamte Gelege mit. Manchmal lassen sie vielleicht die untersten Eier liegen, wenn sie es eilig haben. Sie nehmen so viele wie sie tragen können." Die Hoffnung der Biologen: Die Wilderer nehmen unbemerkt auch den Sender mit und können so gefunden werden. Helen Pheasey konnte so bereits herausfinden, dass gestohlene Eier die Region, aus der sie stammen, meistens nicht verlassen. "Die Wilderer verließen den Strand mit den Eiern an einem Montagmorgen, fuhren genau 137 Kilometer landeinwärts und hielten dann an." Ein Zugriff durch die zuständigen Behörden könnte somit wahrscheinlicher werden, auch wenn es bisher nicht dazu kam. Das faule Ei könnte ein wichtiger Beitrag zum Überleben der verscheidenen Arten von Meersschildkröten werden. Denn die gelten - aus verschiedenen Gründen - als gefährdet.

