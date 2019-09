Ob er dabei ist zum Auftakt der Champions-League-Gruppenphase am Dienstag in Dortmund? Lionel Messi, der noch immer als einer der weltbesten Fußballer gilt, hat am Montag mit seinem Club FC Barcelona vor dem Abflug nach Deutschland zwar trainiert. Aber ob er seine Wadenverletzung schon komplett auskuriert hat, darüber wird bei "Barca" viel spekuliert. Wie auch immer - der BVB hat einen der weiterhin weltbesten Klubs zu Gast, und Dortmunds Trainer Lucien Favre weiß das natürlich, wie er am Montag verdeutlicht: O-Ton: "Wir müssen sehr, sehr konzentriert spielen. Natürlich wollen wir mutig nach vorne spielen. Wenn es möglich ist oder nötig. Manchmal müssen wir ja auch sehr, sehr gut verteidigen. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir müssen uns auf alle Fälle vorbereiten. Barcelona - sie können auch kontern. Aber - wir werden dann da sein." BVB-Kapitän Marco Reus sagt, er wolle nicht schon über ein etwaiges Finale reden: O-Ton: "Natürlich traut man es jeder Mannschaft zu, trauen uns das auch selber zu - sonst hätten wir uns für diesen Wettbewerb nicht qualifiziert und hätten uns auch nicht so hohe Ziele gesetzt. Von daher sind wir erst mal gut damit beraten - morgen ist der erste Spieltag, und es ist wichtig, denke ich, morgen gut zu starten, weil es wirklich eine ausgeglichene Gruppe - ist eine schwierige Gruppe." Das andere Auftaktspiel in der Gruppe F bestreiten Inter Mailand und Slavia Prag. Anstoß in Dortmund ist am Dienstag um 21 Uhr.