Schafft der BVB die Trendwende gegen Hertha BSC? Nach einer weiteren Niederlage am Mittwoch gegen den FC Barcelona gerät Trainer Lucien Favre öffentlich immer stärker unter Druck. Sportdirektor Michael Zorc sagte am Freitag: "Wir haben immerhin in Barcelona gespielt. Nicht irgendwo auf der Wiese. Aber natürlich wollen und müssen wir irgendwann die Trendwende schaffen, und das ist jetzt eine sehr schwierige Aufgabe." Alle Augen richten sich auf Favre. Wie der Schweizer damit umgeht: "Ich konzentriere mich auf das Wesentliche in Berlin und mein Fall ist unwichtig. Und das ist so, das gehört dazu heutzutage und das kommt sehr, sehr schnell, wenn die Ergebnisse nicht da sind." Vor der Niederlage in der Champions League hatte der Titelanwärter gegen Aufsteiger Paderborn Punkte liegenlassen. Einen Spieltag zuvor hatte man gegen Bayern München eine herbe 04-Niederlage kassiert. "Wir haben Vertrauen zu Lucien. Er arbeitet sehr hart, intensiv. Er will die Trendwende schaffen. Wir glauben, dass wir das hinkriegen, auch in dieser Konstellation. Wir bleiben in der Realität und begeben uns nicht in den Konjunktiv." Für Unruhe sorgte in den vergangenen Wochen auch Jadon Sancho, der durch Undiszipliniertheiten wie Verspätungen auffiel. Beim Auswärtsspiel in Berlin am Samstag muss sich die Favre-Elf wieder zusammenraufen, wenn sie am Ende noch Meister werden will. Ein Ziel, das die Clubverantwortlichen selbst vor der Saison ausgerufen hatten.