Barca Fans im Freudentaumel. Am Samstag holte der FC Barcelona den Pokal der spanischen Liga, mit einem 1-0 Sieg gegen den Levante Union Deportiva aus Valencia. Das entscheidende Tor schoss der Argentinier Lionel Messi in der 62. Minute vor 91.000 Zuschauern im Stadion Camp Nou in Barcelona. "Das ist Messi's Liga, immer wenn er auf dem Rasen ist, zeigt er seine Magie, aber man muss schon sagen, es ist nicht nur Messis Können, sondern das des Teams, aber er macht das die Mannschaft besser, sie braucht ihn, er ist der größte Spieler der Geschichte." Die Katalanen holen den Pokal bereits das zweite Jahr in Folge, es ist ihr achter Titel in elf Jahren und der 26. Ligatitel insgesamt. Noch bis spät in die Nacht ließen die Fans in Barcelona ihrer Freude mit Fahnen und Feuerwerk freien Lauf.