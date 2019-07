Autogrammjäger begrüßten die Stars des FC Bayern am Montag in Los Angeles. Kalifornien ist bei der Audi Summer Tour die erste Station für das Team von Trainer Niko Kovac. Mit Freundschaftsspielen gegen andere Top-Clubs können sich die Bayern in den USA auf die neue Bundesligasaison vorbereiten. Für Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sind solche Reisen aber auch aus anderen Gründen alternativlos. "Ich glaub' nicht umsonst, dass alle großen englischen, spanischen oder Clubs wie Juventus, Paris Saint-Germain in der Sommerzeit unterwegs sind. Das macht ja keiner aus Spaß, sondern das ist ein Muss mittlerweile. Wir haben große Sponsorverträge, die von uns auch erwarten, dass wir eben nicht nur national, sondern auch global uns präsentieren." Auf der Sommertour kann Kovac fast auf den ganzen Kader zurückgreifen. Nur Neuzugang Hernandez fällt aus, weil er sich noch von einer Knie-Op erholen muss. Im kalifornischen Carson müssen die Münchner am Mittwoch zunächst gegen Arsenal ran. Weitere Spiele gegen Real Madrid und AC Mailand sind für Houston und Kansas City geplant. Am 24. Juli geht's für die Bayern dann wieder zurück an die Isar.