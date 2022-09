STORY: Zufriedenheit und Vorfreude beim FC Bayern München vor dem Spitzenspiel gegen den FC Barcelona in der Champions League. Zum 2. Spieltag in der Gruppenphase warnte Trainer Julian Nagelsmann vor einem vor allem mental starken FC Barcelona: „Generell kennen wir Barcelona schon. Trotzdem habe ich auch der Mannschaft noch mal gesagt, dass sie natürlich einige Neuzugänge haben, auch einige Neuzugänge, die ja schon in der ersten Elf spielen und schon eine tragende Rolle spielen, wie zum Beispiel Lewy. Aber ganz unabhängig davon, ob sie Veränderungen in der ersten Elf haben, was Neuzugänge angeht, haben sie ja einen ganz anderen Geist. Ich habe gesagt, die Eindrücke der letzten zwei, drei, vier Duelle gegen Barcelona kann man von der Festplatte löschen.“ Um Ex-Bayern-Spieler Robert Lewandowski machte er sich keine großen Gedanken: „Und Lewy hatte immer gefährliche Laufwege. Er hatte immer eine gute Position. Eine gute Präsenz im Sechzehner. Hat jetzt auch eine gute Position und Präsenz im Mitspielen, weil die beiden Achter ihm da oft sehr viel Raum geben durch gute Laufwege. Ja, er ist wahrscheinlich der torgefährlichste Spieler im Kader, aber wenn er keine Bälle kriegt, dann ist auch schwer für einen torgefährlichen Spieler viele Tore zu machen.“ Dennoch stellen sich die Bayern auf einen spielstarken FC Barcelona ein. Man müsse an seine Grenzen gehen, um das Spiel zu gewinnen und die wichtigen Punkte in der frühen Gruppenphase mitzunehmen, sagte Thomas Müller. Barcelona hatte zuvor angekündigt, in Bestbesetzung nach München reisen zu können. Dort wollen die Katalanen ab Abend ihr Abschlusstraining absolvieren. Ernst für beide Mannschaften wird es dann am Dienstag um 21.00 in der Münchener Allianz-Arena.

