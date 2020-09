2-1 nach Verlängerung - Der FC Bayern München hat den Supercup gegen FC Sevilla gewonnen. Der eingewechselte Javi Martinez köpfte die Bayern am Donnerstag in Budapest in der 104. Minute zum Siegtreffer. Für Trainer Hans-Dieter Flick stand aber auch ein anderer Spieler im Mittelpunkt: "Ja, Manuel, das haben Sie ja gesagt, er ist einfach der weltbeste Torhüter, das hat er heute wieder gezeigt. Gerade bei Spielen, wo es um was geht, so wie heute hier im Finale Da zeigt sich natürlich auch die Klasse. Und das hat er heute wieder eindrucksvoll gezeigt. Man kann sich immer auf ihn verlassen. Er ist ein Spieler, der, wenn er gebracht wird, einfach zu 100 Prozent da ist." Für die Fans war die Partie auch unter Corona-Gesichtspunkten etwas Besonderes. Es war das erste Spiel auf europäischer Ebene mit Fans seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie. Insgesamt waren etwa 15.000 Zuschauer in Stadion gekommen. VOX POPS Bayern Fans Mit dem Sieg holten sich die Bayern nach Meisterschaft, Pokal und Champions League-Gewinn den vierten Titel in der Saison 2019/20.

