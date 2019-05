So sehen Meister aus. Und zwar nicht irgendwelche sondern Rekordmeister. Die Zahlen sind beeindruckend. Mit dem 5:1 Kantersieg am Samstag vor heimischen Publikum gegen Eintracht Frankfurt hat der FC Bayern München den 29. Meistertitel und den 7. in Folge geholt. Trainer Niko Kovac zeigt sich entsprechend zufrieden: "Als es schwierig war, haben wir uns zusammengerauft. Wir haben uns zusammengesetzt. Wir haben uns besprochen und diese Reaktionen können nur große Champions zeigen und bringen. Und deswegen möchte ich den Jungs jetzt hier vor Ihnen noch recht herzlich danken und auch gratulieren. Danke Männer." Und die Bayern-Fans feierten in München nach dem spannenden Saison-Finale. Denn auch die Dortmunder hätten bei einer Niederlage der Bayern noch Deutscher Meister werden können. "Das war super. War endlich mal wieder Spannung drin in der Bundesliga. War alles geil." "Finde ich super. Es war wenigstens noch spannend in den letzten paar Wochen, weil sonst ist immer schon so die Luft raus gewesen die letzten Jahre. Jetzt Spannung bis zum Schluss." "Super. So sollte eigentlich jede Meisterschaft sein. Es sollte am letzten Tag entschieden werden und der FCB steht immer an erster Stelle." Ein sportlicher Höhepunkt wartet noch auf die Profi-Kicker aus München, bevor es in die Sommerpause geht: Das DFB-Pokal-Finale gegen RB Leipzig am 25. Mai in Berlin. Und damit könnte der FC Bayern dann auch das selbst gesteckte Saisonziel klar machen: Nämlich das sogenannte Double aus Meisterschaft und Pokalsieg.