Der FC Bayern steht im DFB-Pokalfinale. Am Mittwochabend hatte die Elf von Trainer Nico Kovac im Halbfinale den SV Werder Bremen knapp mit 2:3 besiegt. Eine 0:2 Führung der Bayern durch Lewandowski und Müller hatte Werder durch Osako und Rashica noch ausgleichen können. Gegen eine umstrittene Entscheidung des Schiedsrichters auf Foulelfmeter waren die Bremer am Ende aber machtlos. Lewandowski netzte in der 80. zum 2:3 ein. O-TON FLORIAN MILLEMANN AUS UTTING AM AMMERSEE: "Das größte Thema dieses Spiels ist natürlich der Elfmeter gewesen. Ich persönlich, auch als Bayernfan muss sagen, ich hätte ihn nicht gegeben, hätte nicht gepfiffen, wobei sich auch der Bremer Spieler unglücklich angestellt hat. Nichtsdestotrotz denke ich, dass es ein verdienter Sieg gewesen ist, der Bayern." O-TON HERBERT WAGNER, AUS PASSAU: "Ich finde, sie haben verdient gewonnen. Dann ging ja der Schuss auch noch an die Latte. Das ist dann der Ausgleich für den Elfmeter, der vielleicht ein bisschen zweifelhaft ist, aber ein bisschen weiter unten, dann hätten sie ja sogar noch vier zu zwei verdient gewonnen." Durch den Sieg ist der Tabellenführer auf direktem Kurs zum 12. Double. Am 25. Mai trifft der FC Bayern im Pokalfinale auf RB Leipzig.