Julian Nagelsmann, Trainer Bayern München: "Ich war nicht nicht überrascht, weil Paris es immer wieder mal macht, sehr tief verteidigt. Aber generell klar, ich glaube, das ist eher auch dem Hinspiel geschuldet ist und vielleicht auch der Verletzung von Mbappe, dass er nicht von Beginn an spielen konnte, dass sie erst mal ein bisschen mehr Kontrolle wollten. Ich glaube schon, dass wir dann teilweise auf dem Feld noch damit gerechnet haben, ein bisschen mehr Druck noch zu kriegen und deswegen teilweise ein bisschen zu viel Kontrollgedanken hatten. Aber es ist auch immer ein schmaler Grat. In so einem Hinspiel - wieviel Risiko gehst du? Klar, wenn man Messi, Neymar vorne stehen und immer wieder aus dem Abseits kommend, in den Momenten, wo sie den Ball gewinnen. Aber ich finde, es war ganz gut gemacht. Und klar, als Mbappe kam, wie ich schon gesagt habe, das Stadion hat eine ganz andere Energie gehabt und dann auch die Spieler von PSG sind schon noch mal dann richtig erwacht. Ich glaube nicht, dass wir jetzt überrascht oder schüchtern waren. Ich glaube, wir waren in der ersten Halbzeit sehr dominant, hatten, glaube ich die Chance, noch ein bisschen aggressiver Richtung gegnerisches Tor zu spielen, um mehr Chancen zu kreieren. PSG hat bisher wenig verteidigt, sehr tief verteidigt, auch oft mit sechs Spielern auf einer Linie. Da haben wir ganz, ganz gute Dominanz gehabt. Aber die beiden Tore die Kilian Mbappe erzielt sind beide abseits. Also auch die erste Doppel-Chance wäre vorher abseits gewesen bei dem tiefen Ball. Was das für das Rückspiel jetzt alles bedeutet, werde ich jetzt nicht verraten, weil dann müssen die Gegner ja nichts mehr arbeiten, dann wissen sie schon alles, sondern das werden wir analysieren und unsere Schlüsse daraus ziehen. Und dann auch, wie ich schon gesagt habe, wir haben viel Vertrauen, dass wir eine gute Idee entwickeln als gesamte Mannschaft. Und wir wissen auch, dass wir gerade in der Offensive PSG wehtun können und haben heute auch gesehen und es wird im Rückspiel sicherlich auch Situationen geben, wo wir dasselbe tun können."

