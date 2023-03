STORY: Der FC Bayern München trennt sich von Cheftrainer Julian Nagelsmann. Das geht aus mehreren übereinstimmenden Medienberichten hervor. Der gebürtige Bayer trainiert die Münchner seit dem Jahr 2021 und war vorher beim RB Leipzig verpflichtet. Unter Nagelsmann wurden die Bayern Deutscher Meister. Am Sonntag hatte sich die Mannschaft jedoch nicht gegen Leverkusen durchsetzen können und verlor 1:2, was zu deutlicher Kritik des Sportvorstands des FC geführt hatte. Die Bayern verloren damit die Tabellenführung an Borussia Dortmund. Der Verein selbst äußerte sich zunächst nicht zu den Berichten über die Trennung von Nagelsmann. Als möglicher Nachfolger wird der Berichterstattung zufolge Thomas Tuchel gehandelt. Er hatte zuletzt den FC Chelsea trainiert und die Mannschaft im Jahr 2021 zum Sieg in der Champions League geführt. In der Folge wurde er zum FIFA-Welttrainer des Jahres gewählt.

