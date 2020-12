Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. O-TON BAYER LEVERKUSEN TRAINER PETER BOSZ "Also, erst einmal: Bayern ist und bleibt natürlich eine Top-Mannschaft, obwohl die nicht so gut drauf sind wie letztes Jahr. Das muss man auch ehrlich sagen, da hat das so ausgesehen, als ob alles von selbst gegangen ist und das ist heute nicht mehr so. Aber die sind nur einen Punkt hinter uns. Gewinnen ihre Spiele vielleicht nicht so überzeugen wie letztes Jahr. Aber die gewinnen immer noch ihre Spiele. Auch in der Champions League. Der größte Wettbewerb, der da ist, gewinnen die auch ihre Spiele. Von daher ist das immer noch eine Top-Mannschaft und so werden wir die auch begegnen. Aber wir sind auch gut drauf. Wir haben einen guten Lauf. Wir spielen auch guten Fußball und das Selbstvertrauen ist da. Das muss man auch sagen." O-TON HANSI FLICK, CHEFTRAINER FC BAYERN MÜNCHEN "Ja, man kann sagen, Leverkusen ist eine sehr spielstarke Mannschaft und wie Sie gerade auch gesagt haben mit einem sehr guten Lauf. Sie haben Selbstvertrauen. Das spürt man bei ihnen wenn man die Spiele anschaut und einfach auch die Idee die sie spielen, die sie auf den Platz bringen ist gut. Sie sind ja auch eine Mannschaft die auf Ballbesitz spielt und durchaus auch in der Lage ist dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken." O-TON MANUEL NEUER, SPIELER FC BAYERN MÜNCHEN "Wir sind natürlich auch ein bisschen enttäuscht gewesen was jetzt unseren Coach betrifft. Das ist klar. Ich habe wirklich fest damit gerechnet, dass er auch Trainer des Jahres wird, weil wir alle davon ausgegangen sind, wenn ein Trainer alles holt, wirklich alles erreicht und jetzt auch den ganzen Fußball und die Art und Weise wie wir jetzt bei Bayern gespielt haben zusammen mit seinem Team so umstrukturiert hat, dass wir überhaupt diesen Erfolg feiern konnten, dann sind wir schon der Meinung, dass er es absolut verdient hätte."

