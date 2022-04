STORY: "Man weiß ja, dass wir Charaktere in der Mannschaft haben, die einen gewissen Ehrgeiz und auch einen gewissen Anspruch haben, und demensprechend ist ja mit uns dann auch nicht zu spaßen, wenn wir so ein Spiel wie in Villarreal jetzt 1 zu 0 verloren haben und das wurmt uns natürlich. Wir haben uns am meisten darüber geärgert" Manuel Neuer meint es ernst! Wenn es um die Champions League geht, verstehen die Spieler des FC Bayern München keinen Spaß. Konzentriert bereitet sich der Torwart auf das Rückspiel gegen Villareal vor. Auch wenn das Team beim Abschlusstraining an der Säbener Straße in München gut drauf ist wissen alle, was eine Niederlage bedeutet: das Aus in der Champions League. Trainer Julian Nagelsmann mit einer klaren Ansage: „Wir haben viele Fehler gemacht im Hinspiel. Sie haben einen gemacht, dass sie uns am Leben gelassen haben - und das sollten wir bestrafen. Aber das müssen wir halt tun." Um ins Halbfinale einzuziehen, muss der FC Bayern am Dienstag gegen den spanischen Erstligaverein Villarreal einen 0 zu 1 Rückstand aus dem Hinspiel aufholen. Für Trainer Julian Nagelsmann ist klar: „Wir hatten ja dieses Jahr schon so ein paar Spiele, wo es so war. Und da haben wir auch immer geliefert. Morgen Abend sollte es dann auch so sein, dass wir liefern. Sollten wir, müssen wir. Müssen ist immer ein hartes Wort. Aber wollen wir, das ist das beste Wort, was man finden kann dafür.“ Die Bayern spielen „dahoam“ vor 70.000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz Arena. Und das dürfte für das gesamte Team ein großer Anreiz sein, so richtig Gas zu geben, um ins Halbfinale der Champions League einzuziehen.

