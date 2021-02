Die Fußballer von Bayern München wollen ihre Saison perfekt machen: Sie streben nach dem Titel bei der Klub-WM – es wäre die sechste Trophäe in weniger als neun Monaten. Robert Lewandowki hatte am Montag im Halbfinale beide Treffer beim 2:0-Sieg gegen den Klub „AlAhly“ aus Ägypten erzielt. Nun sagte der Top-Torjäger und derzeit vielleicht beste Stürmer weltweit am Dienstag in Al Rayyan in Katar: "Das Finale bei der Klub-WM zu gewinnen, wäre die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Bei all den Titeln, die man schon gewonnen hat, und dann noch diesen einen.... zu gewinnen, denkt man vielleicht erst einmal nicht so viel darüber nach. Aber am Ende, wenn du weißt, dass nur ein Team sechs Titel in einer Saison gewonnen hat und du die Chance hast, das zweite Team zu sein. Und du hast die Chance, Fußballgeschichte zu schreiben." Dieser andere Klub war der große FC Barcelona in seiner großen Zeit, im Jahr 2009. Die Bayern treffen im Finale des Wettbewerbs am Donnerstag auf die mexikanische Mannschaft Tigres und gelten dabei für viele als zumindest leicht favorisiert. Anpfiff ist am Donnerstagabend um 19 Uhr.

