Falls es die Corona-Lage zulässt, tritt der FC Bayern München am Dienstagabend in Österreich an, in der Fußball-Champions-League bei RB Salzburg. Die Bayern gaben einen positiven Corona-Test bekannt ,für Abwehrspieler Niklas Süle. Der ist also auf keinen Fall dabei, sondern in häuslicher Isolation. Bayern-Trainer Hansi Flick sagte, auch dieser Gegner, RB Salzburg, sei kein leichter: O-Ton:„Man hat sehr, sehr junge Spieler. Aber man hat natürlich auch eine Spielidee. Die sehr modern ist, sehr aggressiv. Viel Druck auf den Gegner ausübend. Aber dann mit Ball auch den direkten Weg zum Tor zu finden. Es sind viele Dinge, die ich auch gerne mag. Also man muss einfach sagen, da wird Top-Arbeit geleistet in dem Verein." Das Spiel des FC Bayern in Salzburg soll für die Münchener die Hinrunde in dieser Gruppe A beenden. Die beiden bisherigen Spiele hat der FCB gewonnen, gegen Atletico Madrid und gegen Lok Moskau. RB Salzburg steht am anderen Ende der Tabelle und müsste wahrscheinlich schon gewinnen, um noch eine ernsthafte Chance auf das Erreichen der K.-o.-Phase zu haben.

