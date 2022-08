STORY: Viel zu feiern hatten die Spieler des FC Bayern München am Sonntag eigentlich nicht. Denn erst kurz zuvor kam das Team von Julian Nagelsmann in der Bundesliga-Partie gegen Borussia Mönchengladbach in München über ein 1:1 Unentschieden nicht hinaus. Trotz allem freut man sich hier natürlich auf das anstehende Oktoberfest, nachdem die weltbekannten Wiesn zwei Jahre in Folge coronabedingt ausgefallen waren. Und auch vor dem geplanten Volksfest in diesem Herbst wachsen die Sorgen, dass durch das feuchtfröhliche Feiern in den Zelten eine Infektionswelle ausgelöst werden könnte. Die Stimmen der Kritiker werden lauter. Doch das war beim traditionellen Fotoshooting der Bayern in zünftigen Lederhosen am Sonntag vermutlich kein allzu großes Thema. Geplant ist das Oktoberfest vom 17. September bis zum 3. Oktober in München.

Mehr