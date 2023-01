STORY: Eine Parlamentarier-Delegation der FDP ist am Montag in Taiwan eingetroffen, um angesichts der militärischen Drohungen des Nachbarn China die Demokratie auf der Insel zu unterstützen. Die Gruppe unter Leitung von Marie-Agnes Strack-Zimmermann, der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses im Bundestag, und Johannes Vogel traf zunächst mit dem Parlamentspräsidenten Taiwans, Yu Shyi-kun zusammen. "Ich möchte dem Deutschen Bundestag und der Freien Demokratischen Partei erneut für ihre Unterstützung für Taiwan danken. Obwohl Taiwan und Deutschland geografisch weit voneinander entfernt sind, sprechen wir die gleiche Sprache der Demokratie, Freiheit und Menschenrechte. Wir sind alle demokratische Verbündete und Taiwan wird die universellen Werte der Freiheit, der Demokratie und der Menschenrechte entschlossen verteidigen." Die Volksrepublik China hat in den vergangenen zwei Jahren den militärischen und politischen Druck auf das demokratisch regierte Taiwan erhöht, um seine Souveränitätsansprüche durchzusetzen, die die Regierung in Taipeh entschieden zurückweist. Johannes Vogel, FDP: "Wir unterstützen eine Ein-China-Politik, aber wir wollen auch sagen, dass wir als Freie Demokraten und als Teil der deutsche Regierung Taiwan unterstützen, wenn es darum geht, ganz klarzumachen, dass die Androhung einer militärischen Aggression, die von Peking ausgeht, inakzeptabel ist.“ Während des viertägigen Besuchs stehen auch Treffen mit Präsidentin Tsai Ing-wen und Premierminister Su Tsang-Chang auf dem Programm. Dabei soll auch der Besuch von Bildungs- und Wissenschaftsministerin Bettina Stark-Watzinger im Frühjahr vorbereitet werden.

