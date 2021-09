HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Volker Wissing (FDP), Generalsekretär: "Christian Lindner und ich haben gestern mit Annalena Baerbock und Robert Habeck ein erstes vertrauliches Gespräch geführt und sind übereingekommen, dass wir die bilateralen Gespräche in einer größeren Runde fortsetzen wollen. Dazu werden sich Bündnis 90/Die Grünen und die Freien Demokraten am kommenden Freitag treffen. Dabei sollen erste inhaltliche Fragen vertieft werden. Die Unionsparteien haben die Freien Demokraten zu einem Gespräch eingeladen. Dieses Gesprächsangebot haben die Freien Demokraten heute angenommen. Unser Angebot ist, das Gespräch am kommenden Samstag zu führen. Die Union prüft das noch. Wie bereits öffentlich angekündigt, haben auch die Sozialdemokraten uns Gespräche angeboten. Auch dieses Gesprächsangebot nehmen wir selbstverständlich an. Wir haben vereinbart, uns am kommenden Sonntag zu einem bilateralen Austausch zu treffen. Wir haben uns ja sehr intensiv mit den Wahlprogrammen auseinandergesetzt. Natürlich besonders mit dem eigenen, aber auch mit dem Programm der Mitbewerberinnen und Mitbewerber. Und jetzt müssen wir darüber sprechen, wie man sich vorstellt, im Falle einer Zusammenarbeit die Dinge zu ordnen. Vor Wahlen müssen Parteien unterschiedliche Programme machen, und wenn es zur Koalitionsregierung kommt, müssen sie nach Wahlen ausloten, wo eine Zusammenarbeit möglich ist und ob diese Möglichkeit der Zusammenarbeit sich in diesen Themenfeldern ergibt, die den Partnern besonders wichtig sind. Und das ist die Arbeit, die jetzt für uns im Zentrum steht. Da muss es Gespräche geben, die in vertraulicher Atmosphäre stattfinden. Und es wird natürlich auch öffentliche Erklärung dazu geben. Immer, sobald wir etwas zu erklären haben."

