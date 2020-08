Inmitten niedriger Umfragewerte gibt FDP-Chef Christian Lindner Generalsekretärin Linda Teuteberg den Laufpass. Lindner sagte am Montag in Berlin, Nachfolger solle Volker Wissing werden. Teuteberg hatte das Amt der Generalsekretärin im April 2019 übernommen. In Umfragen liegt die FDP derzeit bei fünf bis sieben Prozent. Zur Begründung des Personalwechsels in der FDP, sagte Lindner: "Wenn sich die Lage im Land und die Themen, über die diskutiert werden, verändern, dann muss sich auch die Teamaufstellung einer Partei daran orientieren. Und genau das wollen wir tun." Wissing ist stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister von Rheinland-Pfalz. Er sagte, er werde seine Ämter in Mainz bis zum Ende der Legislaturperiode ausfüllen. Als Generalsekretär der FDP werde er antreten "mit dem klaren Ziel, auch Regierungsverantwortung in Berlin zu übernehmen". "In der Führung der Partei brauch ich in dieser Lage Hilfe und Unterstützung. Und deshalb in ich dankbar, dass Volker Wissing in die Bundespolitik zurückkehrt." Beschlossen werden sollen die personellen Veränderungen vom Bundesparteitag der FDP im September. Bei der Bundestagswahl 2017 war die FDP noch auf 10,7 Prozent gekommen und mit Rückenwind wieder in den Bundestag eingezogen.

Mehr