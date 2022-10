STORY: Am Ende hat es doch nicht gereicht: Die FDP ist bei der Landtagswahl in Niedersachsen an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Laut dem vorläufigen offiziellen Endergebnis kamen die Liberalen am Sonntag auf 4,7 Prozent. Das sind 2,8 Prozent weniger Stimmen als bei der letzten Landtagswahl. Der Trend hatte sich den ganzen Wahlabend über angedeutet. Die Parteispitze um den Vorsitzenden Christian Lindner hatte erklärt, die Partei müsse ihr Profil in der Ampelkoalition auf Bundesebene schärfen. Dies werde man in den Gremien am Montag diskutieren. Es müsse aufhören, dass sich andere Koalitionspartner profilieren wollten, sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai. Wahlsieger in Hannover war die SPD mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Stefan Weil. Die Sozialdemokraten kamen am Sonntag auf 33,4 Prozent.

