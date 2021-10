(HINWEIS: DIESER BEITRAG WIRD OHNE SPRECHERTEXT GESENDET.) Christian Lindner (FDP), Parteichef: "Die FDP tritt nur in eine Regierung der Mitte ein, die den Wert der Freiheit stärkt und einen echten Impuls für die Erneuerung des Landes setzt. Wir orientieren uns daran, wo wir am meisten liberale Politik umsetzen können. Dabei fühlen wir uns in unseren Entscheidungen frei. Diese Koalitionsaussage gilt auch nach der Wahl, darauf können sich die Menschen verlassen. Grüne und FDP haben sich trotz aller Unterschiede in den vergangenen gut zehn Tagen intensiv und diskret beraten. Mit Union und SPD hat es bilaterale Gespräche gegeben. Der nächste Schritt ist nun ein Gedankenaustausch von drei Parteien. Mit der Union haben wir die größten inhaltlichen Überschneidungen, das hat sich auch in unseren Gesprächen bestätigt. Für uns bleibt eine Jamaika-Koalition weiterhin eine inhaltlich tragfähige Option. Allerdings werden in der Öffentlichkeit Regierungswille und Geschlossenheit diskutiert. Die Grünen haben den Vorschlag gemacht, gemeinsam mit der SPD ein erstes Sondierungsgespräch zu führen. Die Grünen haben unterstrichen, dass Jamaika weiter eine Option bleibt, bekanntlich ist das bei uns in gleicher Weise so. Wir haben den Vorschlag eines Gesprächs mit der SPD angenommen, um Gemeinsamkeiten zu prüfen, die unser Land nach vorne bringen. Ich habe Herrn Scholz eben in Abstimmung mit den Grünen angeboten, dass wir bereits morgen zu einem solchen Gespräch zu dritt zusammenkommen."

Mehr