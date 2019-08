Der Leitzins in den USA sinkt erstmals seit der Finanzkrise vor über zehn Jahren. Die Notenbank Fed kappte ihn am Mittwoch um einen Viertelpunkt auf die neue Spanne von 2,0 bis 2,25 Prozent. Die Währungshüter reagieren damit auf den von US-Präsident Donald Trump angezettelten Handelskonflikt, der zusehends auf die globale Konjunktur und damit auch die heimische Wirtschaft durchschlägt. Fed-Chef Jerome Powell. "Wir sehen handelspolitische Entwicklungen, die manchmal störend waren, sowie eine Inflation, die unter den Zielvorgaben liegt. Das sehen wir als Bedrohung für eindeutig positive Aussichten." Trump setzt die politisch unabhängige Fed seit langem unter Druck, die Zügel zu lockern - zuletzt noch kurz vor der Fed-Sitzung mit der Forderung nach einer massiven Senkung. "I would like to see a large cut." An der Wall Street gab der Dow Jones daraufhin so deutlich nach wie seit zwei Monaten nicht mehr. Allerdings liegt der Wert noch in der Nähe des jüngsten Rekordhochs.