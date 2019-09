Im Gelsenkirchener Sankt Marien-Hospital Buer waren zwischen Mitte Juni und Anfang September drei Kinder mit fehlgebildeten Händen geboren worden. Das Krankenhaus wandte sich daraufhin an Experten der Charite in Berlin, um die Fälle zu untersuchen. Am Mittwoch äußerten sich auch Mediziner der Universitätsklinik Mainz zu den Fehlbildungen. Dort gibt es ein Geburtenregister, um Daten und Risikofaktoren für Fehlbildungen bei Babys zu dokumentieren. Es sei richtig, dass die Fälle in Gelsenkirchen viele Menschen in Deutschland alarmiert hätten, sagt Annette Queiser-Wahrendorf, die das Geburtenregister an der Universitätsklinik Mainz leitet: "Was jetzt auch passiert ist, also man hat einen Verdacht, weil Fehlbildungen da sind und dann ist die richtige Reaktion, da einen, sozusagen, Alarm auszulösen. Und dann muss die epidemiologische Kaskade starten. Das heißt, wir gucken erst: Sind es die gleichen Fehlbildungen, ist es wirklich eine Index-Fehlbildung, die da erhöht ist. Das nächste ist: Wie ist die regionale Verteilung, sind es wirklich regionale Fälle, ist die Altersverteilung auch gleich?" Im Mainzer Geburtenregister werden alle Kinder mit und ohne Fehlbildungen erfasst. Bei Auffälligkeiten werden unter anderem auch die Vorgeschichte der Mutter und die Einnahme von Medikamenten abgefragt. Der Leiter des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik Mainz, Fred Zepp, hält ein solches Register auch bundesweit für sinnvoll. Um gehäufte Fehlbildungen bei Neugeborenen rechtzeitig zu erkennen und Rückschlüsse ziehen zu können: "Ich glaube, der Punkt ist, ein Register ist eine sinnvolle Maßnahme für dieses Land, die Bundesrepublik. Und wie gesagt, man müsste das nicht an jedem Standort haben. Man müsste wahrscheinlich in der Größenordnung von 10 bis 15 Prozent der Geburten, also von den 700.000 vielleicht 100.000 monitorieren können, um einen guten Überblick zu haben. Und das wäre ausreichend, um Signale zu akquirieren. Und natürlich wäre das eine wertvolle Ergänzung der Gesundheitsvorsorge in unserem Land, um Risiken zu erkennen." Für Fehlbildungen bei Neugeborenen kann es unterschiedliche Ursachen geben.. Zum Beispiel genetische Fehler, Infektionen oder äußere Ursachen. Angesichts der Fehlbildungen in Gelsenkirchen warnen die Experten in Mainz jedenfalls vor voreiligen Schlüssen.