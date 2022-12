STORY: Feierliche Taufe von zwei werksfrischen Marine-U-Booten des Typs 218SG in Kiel an den Insel- und Stadtstaat Singapur in Anwesenheit des Premiers Lee Hsien Loong. Bundeskanzler Olaf Scholz betonte dabei am Dienstag in der Hafenstadt die Bedeutung der guten Beziehung: "Singapur ist ein wichtiger strategischer Partner für Deutschlands Sicherheitspolitik. Zusätzlich zu unserer intensiven Rüstungskooperation haben wir im vergangenen Jahr durch die Fahrt der Fregatte Bayern und in diesem Jahr durch die Entsendung von sechs Eurofightern die Bedeutung der Region weiter unterstrichen. Singapur ist dabei zentraler Partner und bei der Verlegung immer auch unerlässliche logistische Drehscheibe." Die zwei U-Boote, hergestellt von Thyssenkrupp Marine Systems, tragen die Namen "Impeccable" und "Illustrious". Mit einer Verdrängung von rund 2.000 Tonnen zählen die in der Kieler Werft gebauten Unterwasserschiffe zu den bisher größten Neubauten von U-Booten in Deutschland. Sie sind 70 Meter lang und verfügen über einen Brennstoffzellen-Antrieb. Ausgelegt sind sie für eine Besatzung von 28 Personen.

