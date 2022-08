STORY: Nicht nur Menschen in der Ukraine haben am Mittwoch den 31. Unabhängigkeitstag des Landes begangen, auch in Berlin wurde gefeiert. Mehrere Tausend Menschen zogen als "Ukraine Freedom Parade" durch die Innenstadt. Laut Veranstalter um "der Welt zu zeigen, dass man stark, geeint und frei sei". Der Unabhängigkeitstag sei ein ganz besonderer Tag für Ukrainerinnen und Ukrainer und jeden, der zur Ukraine stehe. Man wolle die Menschen daran erinnern, dass Russland ein freies und unabhängiges Land überfallen habe. "Es ist wichtig für uns, zu zeigen, dass wir unabhängig sind. Darum sind wir hier, um daran zu erinnern. Hier sind so viele Ukrainer - und die Hälfte von ihnen will nicht wirklich hier sein. Auch sie möchte zurück. Sie kommt aus Charkiw. Und sie will wirklich endlich nach Hause zurück." "Eigentlich Ukraine ist ja Teil von Europa und da zeigen wir auch, dass wir unabhängig sind. Und jetzt für alle, für ganz Europa in der ganzen Welt." Die Route ging vom Berliner Breitscheidtplatz aus bis zum Brandenburger Tor.

