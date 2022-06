STORY: Dass man für eine Prozession keine schmalen Gassen braucht, stellt seit fast 90 Jahren der Ort Seehausen in Oberbayern unter Beweis. Seit 1935 findet hier der Fronleichnams-Umzug als sogenannte "Seeprozession" auf dem Staffelsee statt. Auf festlich geschmückten Booten rudern Kommunionkinder, Dorfbewohner und mittlerweile auch Touristen über den See. Zunächst wird die kleine Jakobsinsel angefahren. Von dort geht es zur Insel Wörth, auf der die Wurzeln der Seehauser Pfarrei liegen. O-TON TEILNEHMER FRANZ BIRLING "Das ist einfach ein wichtiger Feiertag für uns. Da sind alle aus Seehausen dabei." O-TON ELISABETH FISCHER-MURAS "Das ist eine lange Tradition, und das wird halt nur in Seehausen so gelebt. Das Dorf lebt für diesen Tag. Das ist ein ganz wichtiger Tag. Das ist der höchste Feiertag in Seehausen, da helfen alle zusammen. Ein ganz besonderer Tag." Und sogar das Wetter machte überwiegend mit, trotz zwischenzeitlich düsterer Perspektiven. Fronleichnam wird von den Katholiken am 60. Tag nach Ostern begangen, der immer ein Donnerstag ist. Dabei wird an das letzte Abendmahl von Jesus und den Aposteln am Gründonnerstag erinnert.

