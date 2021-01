Bayern verlängert seine Corona-Schutzmaßnahmen bis zum 31. Januar und lässt in der Zeit auch die Schulen geschlossen. Touristische Tagesausflüge sind für Hotspots nur noch in einem Umkreis von 15 Kilometern erlaubt. Hier in der Gemeinde Schliersee kommen viele Besucher aus dem nahen München - und werden es wohl auch weiter tun, denn mit einer Inzidenz von rund 120 ist München kein Hotspot. Den örtlichen Behörden blieb da am freien Dreikönigstag nur alle Tagesbesucher zum Einhalten der Kontaktbeschränkungen anzuhalten. Bereits am vergangenen Wochenende hatte es hier einen großen Andrang auf die feste Eisfläche des Spitzingsees gegeben, nicht bei allen hatten dabei Appelle an Vernunft und Vorsicht gefruchtet, wie in vielen Bergregionen Deutschlands. Parkplätze und Pisten schließen musste man hier noch nicht. Franz Schnitzenbaumer, Bürgermeister von Schliersee, appelliert an die Verantwortung jedes Einzelnen. "Ich glaube, dass der richtige Weg ist, es so zu halten, möglichst viel Freiheit zu geben. Das Virus werden wir jetzt nicht von heute auf morgen mit einem totalen Lockdown bekämpfen können. Aber möglichst so viel Freiheit zu geben, dass die Krankenhäuser nicht überlastet werden, das ist wichtig. Aber es sollte sich jeder seiner eigenen Verantwortung und jeder sich dessen bewusst sein, dass jeder was dazu beitragen kann." Am Mittwoch gehörten zu den Besuchern auf dem Spitzingsee vor allem auch junge Menschen. O-TON Jenny Schellbert "Klar, es ist schwierig und man muss auf jeden Fall aufpassen, wenn man sieht, dass man seine Familie schützt und sich deswegen auch an die Regeln halten. Aber ich finde, man kann es schon aushalten." O-TON Carla Frobenius "Ja, also ich würde sagen, gerade als junger Mensch ist es leider schade, dass wir irgendwie so eingeschränkt werden. Aber ich denke, wir könnten das von unserem Leben noch ganz gut verkraften." O-TON Jana Chovganska "Wenn wir damit viele Leben retten, dann bin ich dabei." Anderswo hatte man sich zuletzt gezwungen gesehen Skipisten und Parkplätze zu sperren.

