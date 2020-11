Der extreme Smog in Neu-Delhi hält weiterhin an. Eigentlich wird in diesen Tagen eines der beliebtesten Feste im Hinduismus begangen. Das mehrtägige Diwali-Fest. Dabei werden Straßen, Geschäfte und Privathäuser werden mit Öllampen geschmückt und die Nacht wird durch Feuerwerke zum Tag gemacht. Aber davon ist in der 20-Millionen-Metropole wortwörtlich weit und breit nichts zu sehen. Die giftige Luft in Neu-Delhi wird vor allem durch Fahrzeug- und Industrieemissionen, Staub von Baustellen sowie Rauch aus der Verbrennung von Müll und Ernterückständen auf nahe gelegenen Feldern verursacht. Weil die Belastung extrem hoch ist, haben die Behörden den Verkauf und die Verwendung von Feuerwerkskörpern im Vorfeld des Diwali-Festes in Neu-Delhi verboten. Auch, wenn das nach Meinung von Umweltschützern bei weitem nicht ausreicht. Sie fordern die Regierung auf, deutlich mehr zu tun. Da die mangelnden Maßnahmen nur allzu offensichtlich sind und geradezu ins Auge stechen.

