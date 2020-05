Was wie eine Sicherheitskontrolle am Flughafen aussieht, ist in Wirklichkeit eine Sicherheitsmaßnahme in einem Pub in Tokio - und vielleicht die Zukunft für den Gastronomiebetrieb in ganz Japan. Vor dem Betreten der Bar wird der Gast mit einer chlorigen Säure besprüht. Dadurch erhofft sich der Besitzer Tetsuji Hirata, dass die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus in seiner Kneipe kleiner wird. "Wir wollten ein System entwickeln, das dem neuen Lebensstil entspricht, von hoher Qualität ist und eine Infektion in unserem Izakaya verhindern kann. Es ist immer noch ein Experiment. aber sobald wir es entwickelt haben, wollen wir unser Wissen mit jedem unserer Restaurants teilen." Izakayas sind der populärste Typ von Gastronomiebetrieb in Japan. Das Wort setzt sich aus sitzen und sakaya (dem Sake-Geschäft) zusammen, und bedeutet in etwa "Sake-Laden zum Sitzen". Sake trinken konnten die Japaner auch während des Lockdowns. Sitzen in einer Kneipe war ihnen zuletzt verboten. Diese beiden haben das neue Konzept schon einmal getestet. "Ich fühle mich sicher. Aber für 30 Sekunden in dieser Kabine zu sein, fand ich ein bisschen lang. Ich dachte mir, wann ist das vorbei?!" "Es hat sich gut angefühlt. Auch ein bisschen kalt." Das Aufstellen einer Kabine kostet den Restaurant- oder Barbetreiber rund 6.000 Euro. Die Bestellung läuft digital über Handyapp, und der Gegenüber sitzt hinter einer Acrylglasscheibe. Das Konzept soll schon in naher Zukunft umgesetzt werde. In Osaka soll der Coronavirus-Notstand am Donnerstag bereits wieder aufgehoben werden. In Tokio bleibt er noch bestehen.