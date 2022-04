STORY: Der ukrainische Katastrophenschutz hat am Montag ein Video veröffentlicht, auf dem ein Spürhund zu sehen ist, der dabei hilft Minen zu suchen. Die Sprengsätze wurden ukrainischen Angaben zufolge von russischen Truppen zurückgelassene, als sie sich in den vergangenen Tagen zurückgezogen haben. In dem Video ist ein Jack Russell Terrier zu sehen, der mit der Einheit in Tschernihiw unterwegs ist. In der nordukrainischen Region Tschernihiw befinden sich nach Angaben des Gouverneurs noch einige russische Truppen. Die Soldaten hätten allerdings die Umgebung der gleichnamigen Stadt verlassen, erklärte der Gouverneur Wiatscheslaw Tschaus. Russland hatte in der vergangenen Woche angekündigt, die militärischen Aktivitäten in der Region sowie rund um die ukrainische Hauptstadt Kiew zurückzufahren.

