STORY: In Akkordarbeit machen sie hier alles bereit. In der bayerischen Gemeinde Eichenau wird die Turnhalle kurzerhand in eine Notunterkunft für ukrainische Flüchtlinge umgebaut. 180 Feldbetten stellt die Feuerwehr gemeinsam mit dem Technischen Hilfswerk auf. Kleine Kissen, Handtücher und Schlafsäcke legen die Helferinnen und Helfer bereit, um den ankommenden Flüchtlingen ein paar Stunden Ruhe zu geben. Josef Spiess, der zweite Bürgermeister der Gemeinde erklärt: „Also eine dauerhafte Bleibe wird das nicht werden. Ich sage mal so: eine Woche bis zwei Wochen, vielleicht, und dann werden sie vermittelt, die gehen dann woanders hin. Es gibt dann Verwandte. Wir haben ein sehr gutes Netz, wo man dann die Personen auch vermitteln kann.“ Die Turnhallen, in denen Schulsport stattfindet, bleiben weiterhin dafür frei. Die Budriohalle in Eichenau ist eine Gemeindeturnhalle, deswegen kann hier eine Notunterkunft aufgebaut werden. Wer hierher kommt, entscheiden die Erst-Aufnahmezentren. Schon jetzt sind einige ukrainische Geflüchtete in der bayerischen Gemeinde. Josef Spiess ist zufrieden mit der aktuellen Bewältigung der Situation: „Also, die bei uns schon seit über einer Woche da sind, die gehen spazieren. Die wirken als wären sie schon immer da. Das tut ihnen richtig gut. Die Bevölkerung ist sehr gut dabei.“ Wie lange die Turnhalle im bayerischen Eichenau als Notunterkunft dient, ist noch offen. Die Gemeinde ist auf alle Fälle vorbereitet.

