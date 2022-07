STORY: In weiteren Bundesländern beginnen die großen Sommerferien: Seit Freitag dürfen sich die Schüler in Hessen über die freie Zeit freuen. Aber, da es zum Beispiel in Köln und Düsseldorf im Juni zu chaotischen Szenen zum Ferienstart an den Flughäfen kam, fragt man sich, wie es wohl in Frankfurt ablaufen wird. Dazu Fraport-Sprecher Jürgen Harrer am Freitag: "Wir erwarten an diesem Wochenende 180.000 bis 200.000 Passagiere und haben alles dafür unternommen, um unseren Fluggästen an diesem Wochenende und über die Sommerferien hinweg einen guten Start in den Urlaub zu ermöglichen. Die Maßnahmen, die wir gemeinsam mit Airlines, mit Behörden ergriffen haben, die wirken. Sie tragen dazu bei, das System des Luftverkehrs, des internationalen Luftverkehrs zu stabilisieren, sodass wir davon ausgehen, dass wir einen sehr guten Start in die Sommerferien und in den Urlaub unseren Fluggästen ermöglichen werden." Vor allem das Thema Personalmangel durch die Corona-Krise steht immer wieder im Raum. Die zurzeit massive Störung des Betriebs wegen fehlender Arbeitskräfte werde etwa die nächsten zwei bis drei Monate anhalten, so die Fachleute. Der Flughafenverband ADV spricht davon, dass rund 20 Prozent des Personals fehlt. Allerdings fühlt sich die Bundespolizei hier in Frankfurt aktuell ganz gut aufgestellt, wie Pressesprecher Reza Ahmari betont: "Die Bundespolizei verzeichnet heute einen guten Start in diesen Ferienbeginn. Die Sicherheitskontrollen funktionieren. Wir haben aktuell durchschnittliche Wartezeiten von circa 20 bis 25 Minuten. Das ist absolut in Ordnung. Wir haben den Reisenden vorher gesagt, bitte kommen Sie rechtzeitig an die Sicherheitskontrollen, vor allen Dingen direkt nach dem Check-In. Das wird so weit auch umgesetzt, und wir sind guter Dinge, dass wir das gesamte Wochenende funktionierende Sicherheitskontrollen haben und die Wartezeiten sich in Grenzen halten." Wünschenswert wäre das allemal. Denn nach Angaben der Behörden steht das verkehrsreichste Wochenende des Jahres bevor.

