Im August geht in den meisten Bundesländern der Unterricht wieder los. Bundesweit sollte zunächst der Regelbetrieb wieder aufgenommen werden. Ohne Masken, ohne Abstand für Schüler und Lehrer. Doch ob das funktioniert? Der Deutsche Lehrerverband hat Bedenken. Heinz-Peter Meidinger ist dessen Präsident. "Wir fordern von der Politik erstens mal, dass es wirklich klare Richtlinien gibt, wie diese hygienisch umzusetzen ist. Ich habe das Gefühl, man überlässt den Schwarzen Peter den Schulen und macht sie dann verantwortlich, wenn es nicht klappt. Wir fordern von der Politik, dass, wenn so ein Hygiene-Konzept nicht umsetzbar ist, dass sie auch dann wieder den Wechsel in den Schichtbetrieb wechseln, zwischen Präsenz, Unterricht und Homeschooling anordnet und ermöglicht." Man sei nicht gut vorbereitet, weder auf Vollbetrieb noch auf Wechselbetrieb mit Fernunterricht. Und was sagen die Eltern? Norman Heise vom Landeselternausschuss Berlin. "Wir haben da die Information und das war auch ein Drängen, das wir gehabt haben als Landeselternausschuss, dass die Schülerinnen und Schüler jetzt zu Beginn des Schuljahres eine sogenannte Lern-Ausgangslage machen, also dass man wirklich mal testet, auf welchem Stand sind sie jetzt, um sie dann tatsächlich auf diesem Stand doch abzuholen, dann noch einmal außerhalb des Unterrichts individuell zu fördern. Wir hoffen, dass das dann tatsächlich auch funktioniert, weil Lehrkräfte in Berlin ist ein riesengroßes Thema, das ein großes Problem, weil immer ganz viele fehlen." Er habe den Vorschlag gemacht, zusätzlich Studierende zu rekrutieren. Bereits vor wenigen Tagen hatte RKI-Chef Lothar Wieler besondere Schutzkonzepte für die Schulen gefordert und angesichts steigender Corona-Infektionszahlen Alarm geschlagen. Die Zahl der täglichen Neu-Infektionen hatte gerade in den vergangenen sieben Tagen zugelegt.

Mehr