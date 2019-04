Für viele von ihnen wird der Marsch bald ein Ende finden, ein unfreiwilliges. Hunderte Migranten aus Honduras und anderen Staaten sind am Freitag an der Grenze zwischen Guatemala und Mexiko angekommen. In Ciudad Hidalgo hoffen sie, Visa für die Einreise nach Mexiko zu bekommen. Ihr Ziel: die Vereinigten Staaten von Amerika. Viele, die es versucht haben, erzählen, es werde immer schwieriger, an die Papiere zu kommen. Unter den Menschen machen Geschichten über Rücktransporte in Herkunftsländer die Runde. Einige sprechen von Schikane. "Vielen Migranten ist übel mitgespielt worden. Die Einwanderungsbehörde halten Menschen fest. Anstatt ein Visum zu bekommen, landet man im Gefängnis. Wir haben nichts als unser Gottvertrauen." "Nur ein kleiner Fehler und alles geht von vorne los. Das ist mir, meinem Mann und unseren Baby passiert. Wir waren kurz davor, die Visa zu bekommen, aber dann gab es einen Fehler im Antrag meiner Tochter und wir mussten wieder von vorne anfangen." Mexiko steht in der Migrationsfrage unter Druck. US-Präsident Donald Trump hat wiederholt mit der vollständigen Schließung der Grenze zu Mexiko gedroht, sollte der südliche Nachbar die Menschen nicht an der Weiterreise nach Norden hindern. Zwar lobte er das zeitweilige Einlenken der Regierung - die Drohung aber der Abschottung steht weiter im Raum. Und die dürfte für Mexiko weitreichende wirtschaftliche Folgen haben. Was mit Migranten passieren könnte, die es illegal in die USA schaffen, hat Trump am Freitag in einem Tweed skizziert: der Republikaner kann sich offenbar vorstellen, Einwanderer vorrangig in Städten unterzubringen, die von den Demokraten regiert werden.