(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Berlin, Deutschland Festival of Lights 2020 Lichtkunst auf weltberühmten Wahrzeichen der Hauptstadt Jedes Jahr im Herbst wird hier das Festival zelebriert Tausende Besucher wandern durch die Stadt Nationale und internationale Künstler nutzen Berlin als Bühne Mehr als 100 Installationen Das Motto fordert Solidarität in der Corona-Krise: Together we shine - Wir leuchten gemeinsam

