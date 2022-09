STORY: Eine Festnahme im US-Bundesstaat Colorado ist gründlich schiefgelaufen. Der Vorfall ereignete sich offenbar bereits am 16. September. Eine Streife hatte eine Frau festgenommen und in Handschellen gefesselt in den Polizeiwagen gesetzt. Der war auf einem Bahnübergang abgestellt. Die Beamten durchsuchten den Wagen der Frau als sich ein Zug nährte. Der rammte den Streifenwagen ungebremst von den Gleisen. Aus dem völlig zerstörten Wagen wurde die Frau mit Kopf- und Rückenverletzungen sowie mehreren Knochenbrüchen gerettet. Der Fall wird nun von den Behörden untersucht.

