Festnahmen in Jerusalem, nachdem zuvor Tausende Israelis erneut gegen Korruption und das Krisenmanagement von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in der Corona-Krise protestiert hatten. Am frühen Sonntagmorgen löste die Polizei eine Demonstration nahe der offiziellen Residenz Netanjahus in Jerusalem auf und nahm 12 Personen fest. Seit Wochen kommen jeden Samstag mehr Gegner Netanjahus nahe der offiziellen Residenz des Regierungschefs zu Demonstrationen zusammen. Diesmal forderten dort nach Schätzungen von israelischen Medien mehr als 15.000 Menschen seinen Rücktritt. Es soll die bisher größte Demonstration dieser Art gewesen sein. In der Corona-Krise werden Netanjahu unter anderem vorschnelle Lockerungen und eine mangelnde Vorbereitung auf eine zweite Welle vorgehalten. "Bibi, Benjamin Netanjahu, der Ministerpräsident, ist korrupt. Er ist nicht in der Lage zu führen, er ist nicht mehr in der Lage das Land zu managen, weil er so mit seinem Prozess beschäftigt ist. Nur darauf konzentriert er sich. Er kümmert sich nicht um die Menschen, er kümmert sich nicht um die Bürger." Netanjahu ist wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit angeklagt. Viele Israelis wollen nicht akzeptieren, dass Netanjahu trotz des Prozesses weiter im Amt ist. Zudem ist die wirtschaftliche Lage in dem Land auch wegen der Corona-Krise angespannt. Die Arbeitslosigkeit liegt bei mehr als 20 Prozent. Proteste gab es auch in Tel Aviv und in anderen Städten des Landes.

Mehr