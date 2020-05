Mehrere erste Festnahmen gab es am 1. Mai am Berliner Rosa-Luxemburg-Platz. Dort hatten die Menschen gegen die Verordnungen zur Eindämmung des Coronavirus demonstriert. Rund um den Platz versammelten sich auch Gegendemonstranten. Polizeisprecher Thilo Kablitz. "Die Eindämmungsmaßnahmenverordnung in Berlin sieht vor, dass Versammlungen derzeit grundsätzlich verboten sind. Es gibt eine Ausnahmeregelung, die besagt, dass mit maximal 20 Teilnehmern ortsfest Versammlungen stattfinden können, so sie denn beantragt wurden und eine Ausnahmegenehmigung des Gesundheitsamtes gibt. In diesem Fall liegt alles für die Versammlung hier auf dem Rosa-Luxemburg-Platz vor. Rundherum haben sich jetzt auch Personen angesammelt, und die Eindämmungs-Verordnung sieht auch vor, dass eine entsprechende Ansammlung von Personen ebenfalls nicht gestattet ist. Von daher haben wir Lautsprecherdurchsagen getroffen, um die Personen darauf hinzuweisen, dass sie den Mindestabstand einhalten sollen und sich vom Platz entfernen sollen." Rund 5000 Sicherheitskräfte waren nach Angaben der Polizei am 1. Mai allein in Berlin im Einsatz. Linke Gruppen hatten trotz Corona und eines strickten Verbots von Versammlungen mit mehr als 20 Personen zu spontanen Treffen im Stadtteil Kreuzberg aufgerufen. Die Polizei habe sich auf die Unwägbarkeiten der diesjährigen 1-Mai-Feierlichkeiten eingestellt, so der Polizeisprecher.