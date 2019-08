Die russische Polizei hat nach Beobachterangaben bei neuen regierungskritischen Protesten in Moskau mehr als 300 Menschen festgenommen. Noch kurz vor der Demonstration am Samstag hatte sie dabei die prominente Oppositionelle Lyubow Sobol aus einem Taxi geholt und weggefahren. Sobol hatte zu der nicht genehmigten Veranstaltung aufgerufen. Sie arbeitet mit dem Oppositionspolitiker Alexej Nawalny zusammen, einem der prominentesten Kritiker von Präsident Wladimir Putin. Angaben der Polizei zufolge nahmen 350 Menschen an den Protesten teil, 30 seien festgenommen worden. Die Demonstranten fordern freie Wahlen, nachdem einige oppositionelle Kandidaten von den lokalen Moskauer Wahlen am 8. September ausgeschlossen wurden. Bei ähnlichen Protesten am Wochenende zuvor hatte die Polizei nach Angaben von Beobachtern mehr als 1000 Menschen festgenommen. Bei vielen von ihnen habe die Zeit in Gewahrsam einige Stunden betragen.