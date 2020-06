Französische Behörden haben nach Angaben aus Justizkreisen sechs Verdächtige festgenommen, die ein Gemälde des Street-Art-Künstlers Banksy aus dem Pariser Club Bataclan gestohlen haben sollen. Das Bild zeigt eine verschleierte Frau, die traurig auf den Boden blickt. Es war vor knapp anderthalb Jahren gestohlen und kürzlich auf einem Bauernhof in Italien sichergestellt worden. Gegen zwei der Festgenommenen werde wegen des Verdachts auf Diebstahl ermittelt, gegen die übrigen vier wegen Beihilfe zu der Tat, hieß es am Samstag. Die Ermittler vermuten italienischen Medienberichten zufolge, dass die Diebe die Scharniere der Feuertür, auf die das Bild gemalt ist, mit Winkelscheifern aufgeflext haben. Dann hätten sie die Tür in einem Lieferwagen weggebracht. Das Bataclan ist einer der bekanntesten Rock-Clubs in Paris. Im November 2015 stürmten radikale Islamisten den Saal während eines Konzerts. Der Angriff war Teil einer Anschlagsserie, bei der in einer Nacht 130 Menschen getötet wurden.