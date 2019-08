Bei den Protesten in Hongkong gegen die pro-chinesische Regierung hat die Polizei mehr als 20 Personen festgenommen. Ihnen werden unter anderem Körperverletzung und nicht-genehmigte Versammlungen zur Last gelegt, wie die Behörden am Sonntag mitteilten. Die Demonstranten hatten am Samstag vor einer Polizeiwache Brände gelegt und anderswo Mülleimer angezündet. Zudem wurde ein wichtiger Tunnel durch den Hafen der Metropole blockiert. Die Polizei setzte Tränengas ein. Am Sonntag und Montag sind erneut Proteste geplant.