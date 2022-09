STORY: Bei Protesten gegen die Teilmobilmachung in Russland sind am Mittwoch zahlreiche Demonstranten festgenommen worden. Auch in Moskau und St. Petersburg protestierten viele meist junge Menschen gegen die Anordnungen der Regierung. Menschenrechtsgruppen sprachen von mehr als 109 Personen, die Sicherheitskräfte festgesetzt hätten. Zu den Festnahmen soll es demnach in mindestens 15 Städten in Russland gekommen sein. Präsident Wladimir Putin hat am Mittwoch die erste Mobilmachung Russlands seit dem Zweiten Weltkrieg angeordnet. Dazu sollen zunächst 300.000 Reservisten über einen Zeitraum von mehreren Monaten eingezogen werden. Hintergrund ist der seit Februar andauernde Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt.

