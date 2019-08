In Biarritz ist die Woche vor dem G7-Gipfel wie im Flug vergangenen - am Samstag schon kommen hier die Staats- und Regierungschefs zusammen, um über die großen Themen unserer Zeit zu sprechen. Für sie wird es eine Stippvisite von nicht einmal drei Tagen sein, Einwohner und Touristen aber machen sich seit Tagen auf Sicherheitskontrollen, Sperrungen und andere Einschränkungen gefasst. Einzelhändler klagten schon am Donnerstag über Umsatzeinbrücke. Der Stadtkern selbst ist ein zwei Sicherheitszonen unterteilt. Diese sind vom Rest der Stadt abgeschirmt und auch auf die Seeseite werfen die Sicherheitsbehörden einen ganz genauen Blick. Schwimmer sollen sich fernhalten. Einige Strandabschnitte wurden gesperrt. Rettungsschwimmer Marc berichtet. "Heute gibt es ein Polizeiverbot und man darf nicht so weit raus schwimmen. Nur bis zu den Steinen dahinten, rund 300 Meter. Heute darf man aber nicht rauf, auch nicht in den kommenden Tagen." "Wir werden hier mit Sirenen zur Ordnung gerufen, so diese Einwohnerin. "Man sagt uns, wo wir nicht hindürfen." Einen Steinwurf vom Atlantik entfernt liegt das Hotel du Palais, dort werden die G7-Gesprächspartner zusammentreffen, um Themen wie Klima, Handel, Entwicklungshilfe, Migration oder den Kaschmirkonflikt zu erörtern oder sie zu meiden. Rund 40 Autominuten vom Hotel du Palais entfernt zeigte sich am Freitag eine Vorhut globalisierungskritischer Demonstranten. Auch sie werden am Wochenende in Biarritz erwartet. Vor einer Fabrikanlage des Chemieriesen Monsanto in Peyrehorade schütteten Demonstranten Erde auf und pflanzten Salat. Dabei zeigten sie Schilder mit den Aufschriften "Monsanto tötet" und "Eurer Profit, unser Krebs".