STORY: Feuer auf den Straßen von Fuladschar. Diese Bilder sollen nach Angaben eines Regierungskritiker-Netzwerks am Donnerstag bei Protesten in der zentraliranischen Stadt aufgenommen worden sein. Unter anderem ist zu sehen, wie eine Person ein Straßenschild in Brand steckt. Über soziale Netzwerke wurden auch Videoclips aus der Stadt Khomein, südlich der Hauptstadt Teheran verbreitet. Angeblich ist darauf zu sehen, wie das Haus des verstorbenen Gründers der Islamischen Republik, Ayatollah Khomeini, in Flammen steht. Die halbamtliche Nachrichtenagentur Tasnim bestritt die Angaben. Der Bericht sei eine Lüge, meldete Tasnim und erklärte, eine kleine Anzahl von Menschen habe sich vor dem Haus versammelt. Seit zwei Monaten kommt es landesweit immer wieder zu Gewalt bei Protesten gegen die iranische Führung. Eine Aktion, bei der Demonstranten in der U-Bahn von Teheran Freiheit und Rechte für Frauen forderten, endete kürzlich im Chaos. Videos von dem Vorfall wurden am Dienstag und Mittwoch im Internet veröffentlicht, wann sie aufgenommen wurden, konnte die Nachrichtenagentur Reuters aber nicht unabhängig überprüfen. Auslöser der Protestwelle war der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini. Sie war Mitte September von der Sittenpolizei festgenommen worden, weil sie angeblich gegen die Regeln zum Tragen eines Kopftuchs verstoßen haben soll.

