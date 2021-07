Eine Hitzewelle hat den Westen der USA fest im Griff. Der Nationale Wetterdienst gab eine Warnung vor extremer Hitze bis Montag Abend heraus und kündigte Temperaturen von bis zu 48 Grad Celsius an. Dennoch besuchten viele Touristen den Joshua-Tree-Nationalpark im Süden Kaliforniens am Wochenende. "Es ist der heißeste Ort auf der Erde, es war noch nie heißer. Es fühlt sich wie im Ofen an. Es ist so heiß." "Ich komme aus der Dominikanischen Republik, aus einem wirklich heißen Land, und es ist immer noch heiß für mich." Die anhaltende Hitzewelle fällt mit einer rekordverdächtigen Dürre zusammen, was zu zahlreichen Bränden, wie hier im südlichen Oregon führt. Starke Winde fachen die Feuer immer wieder an. Tausende Häuser müssen evakuiert werden. Bereits der Juni war der heißeste in den Vereinigten Staaten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Zahlreiche Menschen wurden getötet, die Stromnetze stark belastet und die Wasserreserven vielerorts erschöpft.

Mehr