Bei einem Brand in einem Geschäftsgebäude in der indischen Stadt Surat sind am Samstag mindestens 20 Kinder und Jugendliche ums Leben gekommen. Weitere 20 mussten mit Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert werden. Sie hatten eine Nachhilfeschule besucht, die sich im obersten Stockwerk des Gebäudes befand. Dieser Mann half bei den Rettungsarbeiten: O-TON KETAN, ANWOHNER: "Niemand wusste etwas und die Jungen sprangen sofort herunter. Unten standen Leute und wollten sie auffangen. Aber sie hatten nichts zum Auffangen, also ging das nicht. So passierte diese Tragödie. Ich konnte nur etwa 8 bis 10 Menschen retten." Erste Ermittlungen ergaben, dass das Feuer durch einen Kurzschluss im Treppenhaus ausgelöst wurde. Die Polizei hat drei Männer verhaftet, unter ihnen sollen auch der Direktor der Nachhilfeschule und der Eigentümer des Gebäudes sein. In Indien kommt es immer wieder zu verheerenden Bränden, die viele Menschenleben fordern. Grund ist, dass viele Bauherren die Brandschutzvorschriften nicht beachten. Die Regierung des Bundesstaates Gujarat hat nun Medienberichten zufolge alle Nachhilfeschulen, Tanzschulen und andere Einrichtungen mit Kindern schließen lassen. Erst wenn überprüft wurde, dass sie sicher sind, dürfen sie wieder den Betrieb aufnehmen.