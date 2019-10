Ein heftiger Walbrand hat am Montag in der Gegend von Pacific Palisades in Südkalifornien ein Wohngebiet bedroht. Die Feuerwehrleute bekämpften die Flammen aus der Luft und vom Boden aus. Die Anwohner wurden zuvor aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen. Zum Glück herrschte wenig Wind, so konnten die Löscharbeiten gut vorangetrieben werden. Pacific Palisades liegt an der Küste nördlich von Santa Monica und gilt als wohlhabendes Wohnviertel. Seit Tagen wird die Region immer wieder von heftigen Feuern heimgesucht, die bereits Zehntausende Häuser zerstört haben. Die große Trockenheit und die zeitweise starken Winde verstärken oft das Risiko, dass sich die Brände dann weitflächig ausbreiten.