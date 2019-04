Flammen und dichter Qualm steigen in den nächtlichen Himmel über der peruanischen Hauptstadt. Am Karfreitag ist es in einem Lagerhaus in Lima zu einem verheerenden Großbrand gekommen. Die Flammen schlugen schnell auf umliegende Gebäude über, konnte aber von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Innerhalb einer Stunde hatte das Feuer das gesamte Warenhaus zerstört. "Der Materialschaden ist gewaltig. Die Feuerwehrleute sind noch immer dabei, das Feuer zu löschen. 32 Einsatzteams sind daran beteiligt. Die Feuerwehr hat bereits weitere Teams angefordert. 300 Kräfte der Polizei sind damit beschäftigt, das betroffene Viertel abzusperren", so der Chef der Polizei von Lima während der Löscharbeiten am Freitag. Die Gegend, in der das Feuer ausbrach ist dicht besiedelt und bekannt für seine Lagerverkäufe verschiedenster Waren.