Bilder von einem Flächenbrand im nordkalifornischen Weinanbaugebiet Napa Valley. Das Feuer war am Sonntagmorgen ausgebrochen und hatte sich rasend schnell ausgedehnt. Tausende Bewohner der Region mussten ihre Häuser verlassen und sich in Sicherheit bringen. Mehr als tausend Feuerwehrleute sind im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Trockenheit und Wind erschweren die Löscharbeiten. Doch das Feuer in den Weinbergen ist nur eines von vielen, die im gesamten Westen der USA wüten. Allein in Kalifornien haben die Waldbrände bisher so viel Land verbrannt, wie nie zuvor in der Geschichte. Tausende Gebäude fielen den Flammen zum Opfer, es gab mehrere Tote. Viele der Brände in dem Bundesstaat wurden durch Blitzeinschläge ausgelöst. Wissenschaftler machen für die Zunahme der Brände auch den Klimawandel verantwortlich.

